Вячеслав Федорищев навестил самарцев Спиридоновых в День семьи, любви и верности

Вячеслав Федорищев поблагодарил Спиридоновых за пример всем семьям Фото: правительство Самарской области.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с женой Александрой навестили супругов Спиридоновых, Владимира и Валентину, которые живут вместе уже 71 год. Они познакомились на первом курсе политехнического института, а на третьем - поженились. После учебы Спиридоновы вместе работали на заводе, стали родителями, позже – перешли работать в Куйбышевское моторостроительное объединение имени Фрунзе.

«Спасибо, что пригласили нас к себе в гости. Очень приятно с вами познакомиться. Вы такой пример показываете всем», – сказал Вячеслав Федорищев.

Общий трудовой стаж Владимира Спиридонова составляет более 45 лет, у его жены – почти 39 лет. Супруги вырастили двоих детей, у них четверо внуков и пятеро правнуков. Семья часто собирается вместе, особенно по праздникам. По словам Спиридоновых, залог счастливого брака – это доверие, взаимопонимание, уважение, постоянная помощь и поддержка.

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