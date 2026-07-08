В Самаре студент лишился 275 тысяч рублей из-за звонка лжесотрудника почты

Через нее злоумышленники получили доступ к телефону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 18-летний студент одного из вузов стал жертвой мошенников. Он поверил звонку лжесотрудника почты и лишился 275 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Студент получил звонок от незнакомца. Тот назвался сотрудником почты и сообщил о посылке из дома. Чтобы оформить получение, требовалось подтвердить данные, и юноша продиктовал код из СМС, после чего с его кредитной карты стали списывать деньги», – рассказали в полиции.

Злоумышленники также убедили юношу скачать приложение для отслеживания посылки, но оно оказалось вредоносным. Через нее мошенники получили доступ к телефону, банковским сервисам и СМС. Юноша заподозрил неладное, когда увидел уведомления о списаниях, и сразу пошел в полицию.

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