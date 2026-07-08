Жительница Самары получила 640 тысяч рублей за фиктивную инвалидность

В ходе расследования женщина полностью его возместила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре утвердили обвинительное заключение против местной жительницы, которую признали виновной в крупном мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«В 2021 году женщина подала в уполномоченные органы документы с ложными данными о здоровье. На этой основе ей присвоили III группу инвалидности и назначили страховую пенсию», – отметили в надзорном ведомстве.

Женщина получала социальные выплаты с декабря 2021 года по июнь 2026 года. Ущерб составил более 640 тысяч рублей, но в ходе расследования женщина полностью его возместила. Уголовное дело передали в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения.

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