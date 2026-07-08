Самарцам дали совет, как избавиться от брошенных автомобилей во дворах

Если брошенный автомобиль припаркован в нарушение ПДД, можно обратиться в МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нередко во дворах Самары и других городов можно встретить брошенные машины. Они стоят на одном месте днями, неделями, месяцами, зимой – превращаются в сугробы, мешают убирать снег, а в любое время года – занимают парковочное место, которого во многих дворах и без того не хватает. Мэрия Самары рассказала, что делать в таких случаях.

«Попробуйте определить владельца автомобиля и связаться с ним через домовой чат. Возможно, вопрос удастся решить без обращения в органы власти», – дали совет власти.

Запрос можно отправить в местную администрацию, с описанием машины и, по возможности, фотографиями. Власти примут решение в соответствии с порядком, который установлен в регионе. Если брошенный автомобиль припаркован в нарушение ПДД, например, на тротуаре, можно обратиться в МВД.

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