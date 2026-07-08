Врачи назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 14-летняя девушка на мотоцикле врезалась в дерево в поселке Новосемейкино. Подростка доставили в больницу Красноярского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Девушка не имела водительского удостоверения и управляла незарегистрированным мотоциклом Motoland без средств защиты. Она нарушила правила расположения транспорта на проезжей части и съехала на обочину, где наехала на дерево», – рассказали в ведомстве.

Авария произошла 7 июля в 19:35 возле дома № 13 на улице Заводской. Девушка двигалась со стороны улицы Школьной в сторону Горной. После ДТП бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Врачи осмотрели подростка и назначили амбулаторное лечение.

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