Сотрудникам вузов в Самарской области предложили предоставлять льготное жилье

Поправки касаются домов, которые будут строить на участках, принадлежащих вузам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области предложили выделять льготное жилье для сотрудников вузов. Соответствующие изменения в региональный закон об инвестициях и господдержке инвестиционной деятельности на рассмотрение внес комитет по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы.

Поправки касаются домов, которые будут строить на участках, принадлежащих вузам. В них предлагают выделять не менее 30% от общей жилой площади тем, кто в этом вузе работает. Цена на такую недвижимость должна составлять не более 70% от рыночной.

Инициатива была создана в июне 2026 года. До 13 июля принимаются поправки. Так как законопроект нужно дополнительно обсуждать, его предлагают принять только в первом чтении.

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