Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 11:17

Сотрудникам вузов в Самарской области предложили предоставлять льготное жилье

В Самарской области хотят внести изменения в закон об инвестиционной деятельности
Александра ТАЙБАТРОВА
Поправки касаются домов, которые будут строить на участках, принадлежащих вузам

Поправки касаются домов, которые будут строить на участках, принадлежащих вузам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области предложили выделять льготное жилье для сотрудников вузов. Соответствующие изменения в региональный закон об инвестициях и господдержке инвестиционной деятельности на рассмотрение внес комитет по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы.

Поправки касаются домов, которые будут строить на участках, принадлежащих вузам. В них предлагают выделять не менее 30% от общей жилой площади тем, кто в этом вузе работает. Цена на такую недвижимость должна составлять не более 70% от рыночной.

Инициатива была создана в июне 2026 года. До 13 июля принимаются поправки. Так как законопроект нужно дополнительно обсуждать, его предлагают принять только в первом чтении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал