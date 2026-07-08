Объекты связи защитили от перегрева в Самарской области

Специалисты завершили все работы до наступления жарких дней. Фото: МегаФон

В Самарской области оборудование связи подготовили к повышенным летним нагрузкам и защитили от перегрева. Инженеры обновили системы охлаждения и электропитания на базовых станциях в городах и небольших населенных пунктах 15 районов региона. Об этом сообщает МегаФон.

«В жару телеком-объекты испытывают двойное давление из-за высокой температурой на улице и резким ростом объема звонков и мобильного интернета из-за дачников и туристов. Если система охлаждения откажет, то оборудование может отключиться. Благодаря обновлению кондиционеров этот риск сведен к минимуму», — объяснил руководитель технического отдела компании в Самарской области Павел Тележкин.

Специалисты завершили все работы до наступления жарких дней. Теперь более полумиллиона человек смогут бесперебойно пользоваться привычными цифровыми сервисами.

Новые аккумуляторы установили на базовых станциях в Самаре, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевске и Похвистневе, а также в 23 селах и поселках, в том числе в Новосемейкино и Ягодном.

А в рамках подготовки к летнему сезону инженеры заменили климатическое оборудование на базовых станциях в городах и населенных пунктах Красноярского, Ставропольского, Богатовского, Алексеевского, Исаклинского и Безенчукского районов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал