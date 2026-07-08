Для семей с детьми в Самарской области работает комплекс мер поддержки

Забота о семьях с детьми для Самарской области остается стратегической задачей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Забота о семьях с детьми для Самарской области остается стратегической задачей. Для тех, кто воспитывает детей, есть целый комплекс мер поддержки, от выплат и компенсаций до бесплатного питания и помощи специалистов.

«В Самарской области мы создали систему, которая охватывает все этапы жизни семьи - от рождения ребенка до его взросления. 42 меры поддержки», – напомнила министр социально-демографической и семейной политики региона Оксана Щербицкая.

На поддержку семей с детьми в Самарской области направляют около 40 миллиардов рублей каждый год. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в 2025 году появились новые меры социальной поддержки, в том числе выплаты студенткам при постановке на учет по беременности и женщинам при рождении первенца в возрасте от 18 до 25 лет.

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