Компанию из Самары приговорили к штрафу 500 тысяч рублей за подкуп

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре оштрафовали компанию, которая занимается приемкой и переработкой металлолома. В апреле 2026 года работник этой компании пытался подкупить сотрудника правоохранительных органов. Он предлагал 20 тысяч рублей за то, чтобы фирму не привлекали к административной ответственности. Об инциденте рассказали в прокуратуре Самарской области.
«Заведено дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица», – прокомментировала пресс-служба ведомства.
Фирму привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Компания оплатила штраф еще до того, как решение суда вступило в законную силу.
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