Новую экранизацию романа «Война и мир» снимут в России

Работа над проектом уже началась. Фото: предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»

В России снимут многосерийную экранизацию роману Льва Толстого «Война и мир». Режиссера Сергей Урсуляк уже начал над ней работать. Съемки пройдут при поддержке банка ВТБ.

«Война и мир» – одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами», — рассказал режиссер.

Это будет первая отечественная многосерийная экранизация романа после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука за последние 60 лет. Князя Андрея Болконского сыграет Никита Волков, Наташу Ростову - Мария Золотухина, Пьера Безухова - Никита Языков.

Для банка участие в проекте стало продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Уже более 20 лет он помогает развивать значимые проекты и помогает актуализировать русскую классическую литературу.

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