Безенчукские аграрии осваивают бережливое производство

АО «Купино» является крупнейшим сельхозпредприятием юга Самарской области. Фото: представлено пресс-службой РЦК СО

АО «Купинское» из Безенчукского района стало участником федерального проекта «Производительность труда». Проект входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприятие находится в селе Купино и является крупнейшим сельхозпроизводителем на юге Самарской области. Основное направление - сырое молоко. На ферме содержится 1864 головы скота, из них 859 коров. Также хозяйство занимается растениеводством: выращивает зерновые и масличные культуры.

Основной покупатель молока - маслозавод «Пестравский».

В рамках проекта предприятие будет использовать инструменты бережливого производства. Это поможет повысить производительность без дополнительных затрат.

На предприятии прошло стартовое совещание. Рабочая группа приступила к обучению. Тренинги проводят эксперты Регионального центра компетенций Самарской области. Полученные знания сначала применят на пилотном участке. Затем успешные решения распространят на другие участки работы.

«Бережливое производство начинается с обучения, - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. -

Но главное - не просто дать знания, а создать систему, где каждый сотрудник может применять их на практике и передавать коллегам. Федеральный проект «Производительность труда»помогает предприятиям находить внутренние резервы и укреплять свои позиции без капитальных затрат».

Участие в проекте бесплатное. Подробности — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.