На панельной дискуссии «Иннопрома» обсудили внедрение GenAI в промышленности

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В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» прошла панельная дискуссия «Искусственный интеллект в промышленности: вызовы и перспективы». На ней обсудили переход от импортозамещения к формированию нового технологического уклада на основе ИИ-агентов.
«Нам нужно войти в новый технологический уклад лидерами. В мире еще нет инструкций и целостного видения генеративной разработки. Мы создали такое видение, оно отражено в руководстве по агентной разработке AI-Disrupt PDLC, и уже сделали вторую, дополненную версию документа», – рассказал старший вице-президент Сбербанка Кирилл Меньшов.
По его словам, весь мир вступает в эпоху генеративного искусственного интеллекта (GenAI), и всего три страны в мире — США, Китай и Россия — сейчас имеют сопоставимые по уровню собственные фундаментальные ИИ-модели.
«У нас есть уникальный шанс разрабатывать решения кратно быстрее, дешевле, меньшими ресурсами и по собственной методологии. С помощью генеративного ИИ мы сможем выйти в лидеры», – считает Меньшов.
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