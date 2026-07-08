Почти 40% предпринимателей из малого и микробизнеса считают свое дело семейным

В опросе приняли участие 1030 предпринимателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне Дня семьи, любви и верности представители малого бизнеса поучаствовали в опросе и рассказали, как семья влияет на предприятие, поддерживают ли родственники в трудную минуту, как и кому из близких можно смело передать дела. Об этом сообщает Сбер.

«Семейные компании в России выступают союзниками государства в достижении национальных целей: повышают демографию, укрепляют институт семьи, социальное единство и сплоченность общества. Семейный бизнес дает финансовую гибкость и экономию, адаптивность, атмосферу доверия и высокую скорость принятия решений. Мы всегда готовы поддержать семейные малые предприятия», - рассказал первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин.

В опросе приняли участие 1030 предпринимателей. Почти 40% из них считают свое дело семейным. Совместный бизнес чаще всего ведут вместе с женами или мужьями (50%), либо с братьями и сестрами (28%). Действующие руководители семейных предприятий в большинстве случаев являются основателями бизнеса (69%), а 11% компания досталась по наследству от старшего поколения родственников и владельцев.

39% владельцев семейного бизнеса в перспективе хотели бы передать свое дело по наследству, либо уже при жизни отдать бразды правления преемнику из числа родственников. Более трети опрошенных (33%) уже приобщают или планируют приобщить к делам компании своих детей. Подавляющее большинство (90%) владельцев семейных предприятий рассказали, что ощущают поддержку со стороны близких, если возникают какие-либо проблемы в бизнесе.