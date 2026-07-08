Самарским производителям помогают наладить сотрудничество с торговыми сетями

Формат прямых переговоров позволяет бизнесу без посредников обсудить с представителями ритейла условия сотрудничества. Фото: минэкономразвития Самарской области

8 июля в региональном центре «Мой бизнес» в Самаре прошла конференция для поставщиков из Самарской области и других регионов ПФО и представителей торговой сети METRO. Мероприятие организовали, чтобы на полках магазинов торговых сетей было больше продуктов от местных производителей. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что важно поддерживать местный бизнес и повышать его конкурентоспособность.

«Формат прямых переговоров позволяет бизнесу без посредников обсудить с представителями ритейла условия сотрудничества, требования к поставкам и продукции, задать свои вопросы и сразу же получить на них ответы», – отметил зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Встречу организовали региональные минэнокомразвития и минпромторг, Корпорация МСП, торговая сеть METRO. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В ходе сессии производители узнали о требованиях к ассортименту, упаковке, объему и т.д. Они смогли обсудить перспективы продвижения своей продукции и получили рекомендации.

Производители Самарской области могут узнать об инструментах господдержки в центрах «Мой бизнес», по телефону 8-800-300-63-63 или на портале mybiz63.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал