В Самаре энергетики вручили дипломы выпускникам

Документы о высшем образовании получили 30 будущих энергетиков. Фото: «Т Плюс»

Представители «Т Плюс» поучаствовали в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам теплоэнергетического факультета вуза. Документы о высшем образовании получили 30 будущих энергетиков, пять из них получили приглашения на работу.

«Преимущества целевого обучения заключаются в ускоренной адаптации к запросам работодателя и в гарантированном трудоустройстве после обучения. С каждым годом число желающих принять участие в программе растет. Сейчас подготовку проходят 47 студентов», — рассказала и.о. директора по управлению персоналом компании Инна Путилина.

Программа включает в себя профильную подготовку студентов с прохождением производственной практики на действующих энергетических объектах региона. Энергетики вместе с вузом реализуют целый ряд профориентационных проектов.