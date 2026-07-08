В Октябрьском районе Самары изымут 17 участков для застройки у Телецентра

Власти планируют изъять земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости для муниципальных нужд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре планируют изъять 17 земельных участков в рамках договора о комплексном развитии территории жилой застройки. Они располагаются у Телецентра в Октябрьском районе, в границах улиц Ново-Садовой, Тихвинской, Гастелло, Советской Армии. Сообщение об этом подготовили в мэрии.

«Сообщаем о планируемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд», – говорится в документе.

Самарцы могут подать документы об учете прав на землю или недвижимость на этой территории в администрацию. На это у них есть 60 дней с момента опубликования сообщения.

Напомним, что реализация проекта КРТ в этом районе стартовала в конце 2025 года. Планируется снести несколько ветхих домов. Застройщик возведет многоэтажки и социальные объекты: детский сад, школу, поликлинику.

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