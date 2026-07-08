Критерии для статуса семейного предприятия обновят в Самарской области

Закон о семейных предприятиях в Самарской области действует с 2024 года. Фото: минэкономразвития Самарской области

В ТПП Самарской области 8 июля обсудили развитие семейного предпринимательства под председательством зампреда облправительства Вячеслава Романова. В мероприятии участвовали представители ТПП, минэкономразвития, бизнеса, семейных предприятий. Закон о семейных предприятиях в Самарской области действует с 2024 года, ведется реестр.

«Самарская область в числе 25 регионов, которые законодательно определили, что такое «семейное предпринимательство», меры дополнительной поддержки», – отметил Вячеслав Романов.

Сейчас в реестре семейных предприятий Самарской области значатся лишь 11 компаний, а многие не соответствуют критериям. Чтобы исправить это, планируется внести поправки в региональный закон, их уже приняли в первом чтении. Перечень лиц, которые относятся к членам семьи, расширят, а критерий по численности сотрудников – отменят.

Предложения, которые прозвучали на совещании, рассмотрят профильные ведомства.

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