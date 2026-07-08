В больницы Самары передали игрушки в День семьи, любви и верности

В Самарской области продолжается акция «Коробка храбрости». Фото: пресс-служба «ЕР»

В Самарской области продолжается акция «Коробка храбрости», организованная сторонниками партии «Единая Россия». В День семьи, любви и верности в больницы Самары и Новокуйбышевска передали конструкторы, пазлы, раскраски, настольные игры, наборы для творчества. «Коробки храбрости» с игрушками для маленьких пациентов привезли сенатор Марина Сидухина, член общественного совета проекта «Крепкая семья» Дмитрий Трифонов и др.

«Мы привезли подарки, чтобы пребывание в больнице было менее грустным, а лечение шло быстрее», – сказала Марина Сидухина.

Сотрудники больниц подтвердили, что акция положительно влияет на процесс лечения, дети лучше переносят процедуры, когда знают о поощрении после них.

В акции участвовали депутаты разных уровней, сотрудники министерств, ведомств, предприятий, образовательных учреждений и т.д. Присоединится к ней могут все желающие в любой день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал