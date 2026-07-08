Производитель соусов купил недостроенный логистический комплекс под Самарой

Цена снизилась до 252 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Появился претендент, который может приобрести крупный недостроенный комплекс под Самарой. Недострой площадью более 95 тысяч квадратных метров расположен в Стройкерамике.

Это имущество компании «Русское поле», которую признали банкротом. В конце 2025 года недострой продавали за 2,8 миллиардов рублей. Тогда покупателей не нашлось, и цену снизили до 2,5 миллиардов рублей – но и это не помогло.

После этого комплекс выставили на процедуру публичного предложения, цена при этом постоянно снижалась. Когда она составила 252 миллиона рублей, поступила заявка от производителя соусов «Кухмастера». Но официально итоги торгов пока не подвели.

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