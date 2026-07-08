Самарская область приняла участие в выставке «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге

На стенде Самарской области были заключены партнерские соглашения. Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАКС

Международная выставка «ИННОПРОМ-2026» проходит в эти дни в Екатеринбурге, и Самарская область принимает в ней активное участие. О достижениях региона на мероприятии написал в своем канале в МАКС губернатор Вячеслав Федорищев.

«По эффективности реализации промышленной политики за 2025 год у нас 2-е место в ПФО и 6-е – в РФ», – сообщил глава региона.

Также наш регион занял первое место по обеспечению кадрами индустрии дронов и попал в топ-10 субъектов по числу производителей БАС.

На стенде Самарской области были заключены партнерские соглашения между минпромторгом региона и департаментом промышленности Еврейской автономной области, между самарской компанией «БРИК» и Институтом «Уральская передовая инженерная школа «Цифровое производство» УрФУ, между Самарским металлургическим заводом, компаниями «Напитки Вместе» и «Арнест Упаковочные Решения». А Тольяттинский технопарк «Дом Дирижаблестроителей имени К.Э. Циолковского» был представлен на выставке.

По словам Вячеслава Федорищева, эти усилия направлены на достижение технологического суверенитета страны.

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