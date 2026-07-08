Директора фирмы в Самаре обвиняют в мошенничестве с помещениями на 44 млн рублей

На самарца завели уголовное дело о мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре директора фирмы обвиняют в многомиллионном мошенничестве с недвижимостью. По версии следствия, он незаконно получил право на шесть муниципальных нежилых помещений.

«В 2019 году юридическим лицом, руководителем которого являлся обвиняемый, заключены договоры аренды муниципального имущества для оказания медицинских услуг населению», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Выполнять условия договоров мужчина не планировал. Он воспользовался тем, что имел преимущество на выкуп недвижимости, и его компания купила помещения по заниженной стоимости. Площадь имущества составила более 850 квадратных метров, а ущерб бюджету – 44 миллиона рублей.

Пока шло расследование, пять объектов недвижимости уже вернули в собственность муниципалитета. Иск о взыскании стоимости еще одного помещения на 6,7 миллионов рублей прокуратура направила в суд.

На самарца завели уголовное дело о мошенничестве, скоро его рассмотрит Ленинский районный суд.

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