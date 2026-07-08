В Самарской области открылись выставки фотографий семей сотрудников полиции

Сотрудники полиции прислали множество фотографий, на которых запечатлены самые близкие для них люди Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В преддверии Дня семьи, любви и верности в ГУ МВД России по Самарской области и территориальных подразделениях полиции открылись выставки фотографий, посвященных семьям полицейских. Их организовали сотрудники подразделений по работе с личным составом.

«Подобные мероприятия позволяют сохранить важность и значимость семейных ценностей», – отметил председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов.

Сотрудники полиции прислали множество фотографий, на которых запечатлены самые близкие для них люди. На экспозиции в областном главке представлены десятки снимков с портретами сотрудников органов внутренних дел и ветеранов.

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