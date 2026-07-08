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НовостиОбщество8 июля 2026 17:48

В Самарской области открылись выставки фотографий семей сотрудников полиции

В честь Дня семьи, любви и верности в Самаре открылась фотовыставка
Александра ТАЙБАТРОВА
Сотрудники полиции прислали множество фотографий, на которых запечатлены самые близкие для них люди

Сотрудники полиции прислали множество фотографий, на которых запечатлены самые близкие для них люди

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В преддверии Дня семьи, любви и верности в ГУ МВД России по Самарской области и территориальных подразделениях полиции открылись выставки фотографий, посвященных семьям полицейских. Их организовали сотрудники подразделений по работе с личным составом.

«Подобные мероприятия позволяют сохранить важность и значимость семейных ценностей», – отметил председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов.

Сотрудники полиции прислали множество фотографий, на которых запечатлены самые близкие для них люди. На экспозиции в областном главке представлены десятки снимков с портретами сотрудников органов внутренних дел и ветеранов.

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