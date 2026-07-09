В Самаре закрыли дело о банкротстве экс-директора «Реметалл-С» Кичаева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Арбитражный суд Самарской области прекратил дело о банкротстве бывшего директора ООО «ТД «Реметалл-С», предпринимателя Андрея Кичаева. Исковое заявление поступило в конце мая 2026 года от ФНС Омской области.
«Требования должника перед налоговым органом составляют более 529 миллионов рублей», – говорится в судебных документах.
А уже через два месяца суд закрыл дело о банкротстве Кичаева, так как у того не нашлось средств на судебные расходы: он не внес 25 тысяч рублей на депозит арбитража для оплаты услуг конкурсного управляющего.
Решение можно обжаловать в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.
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