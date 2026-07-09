Самарцам объяснили связь между аллергией и лечением онкологии

При первых признаках аллергии нужно обращаться за медицинской помощью Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июля отмечался всемирный день борьбы с аллергией. В честь этой даты самарцам объяснили, какая связь существует между аллергией и лечением онкологии. Информацию опубликовал Самарский областной онкологический диспансер.

«Сообщайте врачу обо всех случаях аллергии в анамнезе - даже если это была легкая реакция на пыльцу или пищу», – рекомендовали самарцам.

При первых признаках аллергии нужно сразу обращаться за медицинской помощью. Меры профилактики рекомендуют обсуждать с аллергологом и онкологом, ведь многие аллергические реакции можно предупредить или купировать. Главное, что нужно помнить онкопациентам: аллергия не является противопоказанием для лечения, но ее нужно учитывать, чтобы терапия была не только эффективной, но и безопасной.

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