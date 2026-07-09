Самая теплая вода в Волге сейчас в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода установилась в Самарской области, и это радует всех любителей поплескаться в воде. Пляжи региона готовы принимать отдыхающих. Где сейчас комфортнее всего купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самаре, Тольятти и Сызрани по состоянию на 9 июля 2026 года.

По данным Приволжского УГМС, самая теплая вода сейчас в Тольятти – здесь температура воды в Волге составляет около +24 градусов. Вода в Жигулевском море сейчас почти такая же комфортная, как и в Черном: по данным сервиса Яндекс.Погода, температура воды в Анапе сейчас составляет примерно +25 градусов.

В Самаре Волга пока прохладнее – ее температура составляет около +21 градуса. У берегов Сызрани температура воды в главной реке губернии превысила отметку в +23 градуса.

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