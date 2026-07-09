Самарцам объяснили признаки мошенничества в вакансиях в интернете

Первое, что должно насторожить – это предложение сразу продолжить общение по вакансии в мессенджере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время мошенники все чаще маскируются под потенциальных работодателей и выманивают деньги у людей, которые ищут работу. Их жертвами могут стать и самарцы. Как распознать мошенническую вакансию, объясняет Вестник киберполиции.

«Все начинается с заманчивого предложения о «работе мечты». Удаленный чат-оператор, высокий ежедневный доход, без опыта», – рассказали самарцам.

Первое, что должно насторожить потенциального работника – это предложение сразу продолжить общение по вакансии в мессенджере. Мошенники начинают выяснять марку телефона, конфиденциальную информацию, например, реквизиты банковского счета, точное местоположение. При этом на вопросы о компании, ее реквизитах такой «работодатель» не отвечает. Сочетание таких факторов говорит о том, что вы столкнулись с мошенником.

Самарцам напоминают, что нельзя передавать посторонним информацию, которая предназначена только для вас, особенно коды из смс-сообщений.

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