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НовостиОбщество9 июля 2026 6:24

План спасения Подвальских террас разработали в Самарской области

В Самарской области могут закрыть грунтовые дороги возле памятника природы
Александра ТАЙБАТРОВА
В границах памятника природы запрещено строительство, а любая деятельность не должна влиять на ландшафт. Фото: https://vk.com/id887687686

В границах памятника природы запрещено строительство, а любая деятельность не должна влиять на ландшафт. Фото: https://vk.com/id887687686

В Самарской области разработали план спасения особо охраняемой природной территории «Подвальские террасы». О совещании на эту тему рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. По его словам, инициатива проведения мероприятия исходила от туристической компании, которая уже пять лет работает рядом с террасами.

«Компания разделяет наши принципы: без моторизованного транспорта, с волонтёрскими уборками и бережным отношением к природе», – отметил министр природы региона.

В границах памятника природы запрещено строительство, а любая деятельность не должна влиять на ландшафт. В Подвальских террасах нельзя установить тяжелые конструкции и настилы, а визит-центр и места отдыха будут лишь за территорией ООПТ. Здесь дежурят координаторы, установили шлагбаумы и стенды.

Ландшафт террас сейчас стабилен, говорят эксперты. Но за границей памятника природы проходят грунтовые дороги, по которым ездят машины и нарушают пути миграции животных. Минприроды направит запрос в картографические сервисы, чтобы исключить эти дороги из маршрутов.

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