Мэр Иван Носков: «В Самаре завершили ремонт на 25 участках дорог»

Все ремонты идут в графике. Фото: администрация Самары.

В Самаре дорожная ремонтная кампания выполнена на 50%, полностью завершены работы на более чем 25 участках улиц. К началу этой недели закончили обновлять три участка по проспекту Карла Маркса.

«Все ремонты идут в графике, стараемся минимально нарушать комфорт жителей. Работаем преимущественно без полного перекрытия, оставляя проезд по одной полосе. Особое внимание поручил уделить ровности полотна и обустройству примыканий дорог. За качеством работ следит дорожная лаборатория. Объекты с замечаниями будем принимать только после полного устранения дефектов», – сказал глава города Иван Носков.

Всего лаборатория уже испытала более 285 проб, отобранных из асфальтобетонного покрытия дорожной сети Самары. Сейчас преодолели отметку 50% готовности ремонты восьми улиц, в том числе Воронежской, Волгина, Венцека, Пушкина, Красноармейской и др.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году будут отремонтированы 39 дорог протяженностью 33 км. По другим программам обновляются еще 24 дороги протяженностью 19,5 км.

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