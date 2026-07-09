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НовостиСпорт9 июля 2026 7:03

Спортсменка из Самарской области Ануфриева выиграла первенство Европы

София Ануфриева из Новокуйбышевска стала победителем первенства Европы по плаванию
Роман ГЕРАСЬКОВ
София Ануфриева одержала победу на дистанции 50 м брассом с результатом 30,88 секунды. Фото: канал МАХ Вячеслава Федорищева

София Ануфриева одержала победу на дистанции 50 м брассом с результатом 30,88 секунды. Фото: канал МАХ Вячеслава Федорищева

8 июля уроженка Новокуйбышевска София Ануфриева одержала победу на первенстве Европы по плаванию на дистанции 50 метров брассом.

«Поздравляю нашу землячку Софью Ануфриеву и ее тренера Алексея Ильина с блестящей победой на юниорском Первенстве Европы в Мюнхене! Гордимся! Это успех», - написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

Первенство Европы проходит в Мюнхене с 7 по 12 июля. Дистанцию в 50 метров София Ануфриева преодолела за 30,88 секунд, оказавшись быстрее соперниц из Белоруссии и Великобритании.

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