В Самарском областном художественном музее реставрируют «Голубой» зал

Реставрацию планируют завершить к концу 2026 года. Фото: https://vk.com/artmus_samara

Большой зал Самарского областного художественного музея, долгие годы называвшийся «Голубым», реставрируют. Скоро пространство обретет исторический облик и достоверность.

Проект реставрации разработали еще в 2022 году, но выбранные оттенки показались слишком кричащими и яркими. Позже реставраторы расчистили стены до исторических слоев и убедились, что таких цветов в зале раньше не было. После этого по согласованию с ГИООКН Самарской области цветовую палитру скорректировали.

По словам директора музея Аллы Шахматовой, процесс реставрации идет бережно и кропотливо. По предварительной информации, основными цветами в зале станут бордовый и болотно-зеленый. Реставрацию планируют завершить к концу 2026 года. А в апреле 2027 года в обновленном зале откроется выставка, пишет «Другой город».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал