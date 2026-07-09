Репетитор из Самары хотела купить горящий тур и потеряла 250 тысяч рублей

Женщина перешла по ссылке, ввела свои банковские реквизиты и код из сообщения Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 48-летняя женщина, которая работает репетитором по русскому языку, стала жертвой мошенников. Ей в мессенджере написал турагент и сообщил, что появилась горящая путевка на курорт по выгодной цене. Но чтобы не упустить ее, нужно бронировать прямо сейчас.

Самарчанке прислали ссылку на сайт для бронирования, собеседник заверил, что это безопасно. Женщина перешла по ссылке, ввела свои банковские реквизиты и код из сообщения. С ее счета списали 250 тысяч рублей, а «страница бронирования» перестала открываться. Позже выяснилось, что ссылка была фишинговой.

Никакую путевку жительница Самары так и не получила. Она пыталась написать турагенту, но аккаунт уже удалили. Женщина поняла, что столкнулась с мошенниками, и обратилась в полицию. Там завели уголовное дело.

Самарцам напоминают, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам, полученным от незнакомцев, оставлять там свои данные. Из-за этого мошенники могут получить доступ к вашим деньгам и похитить их.

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