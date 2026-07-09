В самарском ЦСК ВВС сменилось руководство

В руководящем составе самарского хоккейного ЦСК ВВС произошли изменения. Клуб сменил генерального директора. Об этом сообщили в телеграм-канале «Болельщики ХК «Лада».
«Генеральный директор «Лады» Виталий Злобин покинул аналогичную должность в самарском ЦСК ВВС. Новым ген.директором самарского клуба с 8 июля официально назначен Владимир Пашкин», - говорится в сообщении.
Ранее ЦСК ВВС и «Лада» прекратили сотрудничество. Напомним, в прошедшем сезоне «летчики» впервые в новейшей истории вышли в плей-офф ВХЛ.
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