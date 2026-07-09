С 9 по 22 июля в Самаре пройдет винная ярмарка

Ярмарка будет работать ежедневно с 12.00 до 21.00 Фото: администрация Самары.

В Самаре с 9 по 22 июля пройдет седьмая Всероссийская винная ярмарка (18+). Свою продукцию на ней представят 15 производителей из Самарской, Владимирской, Московской областей, Крыма, Кубани, Ижевска, сообщили в мэрии.

«Ярмарка будет работать ежедневно с 12.00 до 21.00», – анонсировала пресс-служба городской администрации.

На ярмарке будут проводить дегустации, мастер-классы, посетителей будет радовать живая музыка. Кроме вина, производители представят натуральные десерты, сыры, деликатесы из мяса, вяленую продукцию Вход на выставку свободный для лиц старше 18 лет.

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