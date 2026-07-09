Бывший игрок «Акрона» Артем Дзюба мечтал сыграть в Англии

Артем Дзюба сделал все, чтобы играть в Англии. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Экс-капитан сборной России и бывший нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что мечтал выступить в Англии и сделал доя этого все после ЧМ-2018.

«У меня всегда была мечта поехать в Англию, я для этого сделал всё возможное и невозможное после чемпионата мира. Но я тогда уже сказал: российские агенты – люди, которые не в состоянии такое организовать», - поделился футболист с «Матч ТВ».

Напомним, последние два сезона Артем Дзюба провел в тольяттинском «Акроне». В форме волжан форвард побил несколько рекордов в российском футболе. За красно-черных Дзюба провел 52 матча, забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

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