Самарский депутат Живайкин прокомментировал новый закон для иностранцев

По словам Александра Живайкина, новый закон поможет жестко пресекать нарушения. Фото: пресс-служба «ЕР»

Госдума РФ приняла закон о новых правилах для иностранцев, которые приезжают в нашу страну работать. Его прокомментировал депутат Самарской губернской думы, представитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

«Закон бьет не по добросовестным мигрантам, а по тем, кто пытается использовать серые схемы», – отметил он.

Согласно новому закону, доход иностранца должен быть не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Реальные доходы будут проверять полиция и СФР. Дети по патенту родителя смогут находиться в стране только до совершеннолетия, после 18 лет они должны получить свой патент или выехать из страны. С 2024 года при поддержке партии в этой сфере приняли уже 22 закона.

В Самарской области за девять месяцев 2025 года выдали иностранцам более 28 тысяч трудовых патентов. За этот же срок выявлено около 4300 нарушений, самое распространенное – это фиктивная постановка иностранцев на учет. По словам Александра Живайкина, новый закон поможет жестко пресекать нарушения. Он вступает в силу с 1 января 2027 года.

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