Бизнесмен из Самары Аветисян проиграл суд по иску РОСНАНО на 11,9 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску РОСНАНО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску РОСНАНО к 11 лицам, среди которых значится самарский бизнесмен Владимир Аветисян. Госкомпания обратилась в суд в 2025 году, чтобы взыскать убытки на 11,9 миллиардов рублей.

Иск связан с проектом по производству магнитно-резистивной оперативной памяти. Суд проходил в закрытом режиме.

Суд поддержал требования к девятерым ответчикам, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее суд арестовал имущество Владимира Аветисяна на 3,6 миллиардов рублей для обеспечения иска по взысканию убытков.

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