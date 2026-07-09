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НовостиОбщество9 июля 2026 8:37

Бизнесмен из Самары Аветисян проиграл суд по иску РОСНАНО на 11,9 млрд рублей

Суд обязал самарского предпринимателя выплатить убытки госкомпании
Александра ТАЙБАТРОВА
Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску РОСНАНО

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску РОСНАНО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску РОСНАНО к 11 лицам, среди которых значится самарский бизнесмен Владимир Аветисян. Госкомпания обратилась в суд в 2025 году, чтобы взыскать убытки на 11,9 миллиардов рублей.

Иск связан с проектом по производству магнитно-резистивной оперативной памяти. Суд проходил в закрытом режиме.

Суд поддержал требования к девятерым ответчикам, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее суд арестовал имущество Владимира Аветисяна на 3,6 миллиардов рублей для обеспечения иска по взысканию убытков.

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