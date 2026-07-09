Для самарских предпринимателей провели бесплатную фотосессию

Бесплатную фотосессию провели для субъектов МСП из разных сфер. Фото: минэкономразвития Самарской области

На современном рынке презентация товара имеет большое значение для его продвижения. В Самарской области центр «Мой бизнес» регулярно проводит для предпринимателей бесплатные фотосессии, чтобы помочь им с визуальной составляющей бизнеса.

«Предприниматели региона могут воспользоваться и другими услугами для продвижения своей продукции. Среди них: участие в региональных ярмарках, федеральных выставках, онлайн-витрине», – напомнил зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Бесплатную фотосессию провели для субъектов МСП из разных сфер, от производства продуктов до создания аксессуаров. Каждый участник мероприятия получит готовые снимки от профессионального фотографа, которые потом можно использовать на сайте, в соцсетях, на маркетплейсах.

Поддержку бизнеса в Самарской области оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать обо всех возможностях можно в центрах «Мой бизнес», по телефону 8-800-300-63-63 или на портале mybiz63.ru.

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