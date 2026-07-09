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НовостиОбщество9 июля 2026 9:51

Сбербанк за полгода увеличил чистую прибыль на 20,4%

За первое полугодие 2026 года этот показатель составил 995,3 млрд рублей
Александра НИКОЛЬСКАЯ
Сбербанк утвердил рекордные дивиденды по итогам 2025 года

Сбербанк утвердил рекордные дивиденды по итогам 2025 года

Фото: "КП" Архив.

Сбер провел итоговое годовое собрание акционеров и утвердил рекордные дивиденды по итогам 2025 года в размере 850,2 млрд рублей или 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Выплата пройдет в августе.

Кроме того, банк представил сокращенные результаты по РБУ за первую половину 2026 года. В первом полугодии 2026 года чистая прибыль Сбера увеличилась на 20,4% и составила 995,3 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 23%.

«В июне совокупный кредитный портфель вырос на 0,6% в реальном выражении за счет повышенного спроса на льготную ипотеку по госпрограммам на фоне ожидаемых изменений ее условий, в результате розничный кредитный портфель увеличился на 1,6% и достиг 19,8 трлн рублей, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Средства физических лиц прибавили 0,7% в реальном выражении, составив 34,2 трлн рублей».

По итогам первого полугодия 2026 года отношение операционных расходов к доходам Банка улучшилось до 25,7%.

Кроме того, Сбер представил новую флагманскую модель GigaChat 3.5 Ultra, в основе которой лежит собственная архитектура с технологией линейного внимания. Обновленная нейросеть способна автономно писать и выполнять код, а также взаимодействовать с внешними сервисами. На базе модели разработчики могут создавать ИИ-агентов, автоматизируя всё более сложные процессы. Новое поколение GigaChat расширяет возможности агентных систем и ускоряет их внедрение, что повышает операционную эффективность - ключевой приоритет нашего развития.