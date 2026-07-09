Смартфоны с ИИ стали популярнее у самарцев

За последний год более чем в два раза выросло число моделей со встроенным ИИ. Фото: пресс-служба МегаФона

В России 2,8% владельцев смартфонов используют устройства со встроенными ИИ функциями. За последний год их доля в ассортименте выросла почти в 2,5 раза. Среди городов в мае и июне лидируют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Воронеж и др. Об этом сообщает МегаФон.

«ИИ уверенно становится повседневным рабочим инструментом, а не просто технологической фишкой. Как оператор мы активно участвуем в его развитии: будем помогать вендорам адаптировать телефоны для российского рынка. В нашей лаборатории мы тестируем такие гаджеты, чтобы гарантировать стабильную работу в мобильных сетях нашей страны и максимальную пользу для абонентов», — рассказал операционный директор Олег Телюков

В последние два месяца жители Самары входят в пятерку наиболее активных покупателей подобных гаджетов. За последний год более чем в два раза выросло число моделей со встроенным ИИ. Отмечается, что ключевым драйвером спроса стало развитие практичных сценариев использования ИИ.

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