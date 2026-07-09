Активированный уголь и валидол подорожали в Самарской области за неделю

Средняя стоимость активированного угля увеличилась на 8,8% Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Самарастат опубликовал традиционный мониторинг цен на продукты и услуги, которые используются каждый день. За неделю с 30 июня по 6 июля выросли цены на некоторые виды лекарств.

Так, средняя стоимость активированного угля увеличилась на 8,8% и составила 24,31 рублей. Незначительно подорожал валидол - на 1,4%, до 58,02 рублей.

Что касается продуктов, то за неделю немного подросли в цене овощи: картофель +2,95% (74,12 рублей за килограмм), морковь +4,69% (59,65 рублей за килограмм). Местный урожай этих овощей еще не созрел. Зато вовсю растут огурцы и помидоры, а вслед за этим снижается цена. Огурцы за неделю подешевели до 124 рублей за килограмм, помидоры – до 197 рублей.

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