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НовостиПроисшествия9 июля 2026 10:23

Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности более пяти лет

Самарец представил поддельные документы о состоянии здоровья и получил выплаты на 736 тысяч рублей
Елизавета ЖИРНОВА
Мужчина подал документы с ложными данными о состоянии здоровья

Мужчина подал документы с ложными данными о состоянии здоровья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, которого признали виновным в крупном мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«В 2020 году мужчина подал в уполномоченные органы документы с ложными данными о состоянии здоровья. На этой основе ему присвоили инвалидность и назначили страховую пенсию», – отметили в надзорном ведомстве.

Мужчина незаконно получал социальные выплаты с ноября 2020 года по июнь 2026 года, ущерб превысил 736 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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