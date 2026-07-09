В Самаре из-за ДТП встали трамваи на Ново-Садовой 8 июля

Движение восстановили в обычном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре днем 8 июля на улице Ново-Садовая в районе улицы Аминева задержали движение трамваев. Причиной стало ДТП с участием двух машин. Об этом сообщили в администрации города.

«В 16:07 из-за столкновения двух автомобилей произошла задержка трамваев на пересечении улиц Ново-Садовая и Губанова. Простой составил 20 минут», – рассказали в мэрии.

Движение восстановили в обычном режиме. Задержка не отразилась на графике других маршрутов.

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