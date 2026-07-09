Иван Носков: «С июля усилили полив растений и запустили аэрацию воздуха в Самаре»

На аэрации и поливе работают около 70 машин. Фото: администрация Самары.

В Самаре в жару усилили уход за зелеными насаждениями и дорожной инфраструктурой. Так, с начала июля в городе стали больше поливать растения и запустили аэрацию воздуха на оживленных улицах. Речь идет о 22 Партсъезда, Стара-Загора, Советской армии, Физкультурной, Московском шоссе и Ленинградской.

«В Самару пришла настоящая летняя жара. Основной упор сейчас делаем на полив растений. Уделяем внимание клумбам, молодым деревьям и кустарникам. Интенсивность полива будем сохранять до смены температур», – написал мэр Иван Носков в своем канале МАХ.

В этом году высадили более 300 тысяч кв. м цветников, сотни вазонов, кашпо и других вариантов цветочных конструкций. Частоту работы систем автополива газонов тоже увеличили. Ежедневно только для полива цветников используется около 300 кубометров воды.

На аэрации и поливе работают около 70 машин, дополнительно увеличили и количество рейсов. Комбинированные дорожные машины ежедневно проходят по разным маршрутам во всех районах города, в том числе охлаждая дорожное полотно. После аэрации температура воздуха снижается примерно на 9 градусов.

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