Самарцы отметили День семьи, любви и верности на космическом празднике в парке Гагарина

На празднике отметили сотрудников РКЦ «Прогресс», проживших в браке больше 50 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 8 июля, в День семьи, любви и верности, главной городской площадкой празднования знаменательной даты стал Парк Гагарина. Медиагруппа «Комсомольская правда» объединила самарцев под девизом «Семья – моя Вселенная». Генеральный партнер космического праздника РКЦ «Прогресс» приготовил для гостей много сюрпризов.

В путешествие по праздничной вселенной отправились десятки семей города. Детвора заполонила интерактивные площадки и фотозоны. Вместе с родителями ребята участвовали в конкурсах и мастер-классах от партнеров мероприятия: РКЦ «Прогресс», компании «Пестравка», торговой сети «Победа», ЖК «Комфорт», колледжа «Цифратех», компании ПАО «Т Плюс», гипсового комбината «Самарагипс», студии музыкального творчества «Чайка» и студии праздника «Винни-Пух».

Ветеринарный центр «Никольский» и сеть пиццерий «Додо Пицца» подарили победителям конкурсов полезные и вкусные подарки.

Одним из самых трогательных моментов праздника стало чествование супругов – заводчан РКЦ «Прогресс», которые прожили в браке больше 50 лет и сохранили любовь и уважение друг другу. Юбиляры семейной жизни делились секретами супружеского долголетия и показывали достойный пример молодежи. Хлебозавод №5 подарил образцовым парам вкусную выпечку.

На празднике для самарцев выступили хор сотрудников РКЦ «Прогресс», народный детский музыкально-хореографический театр «Искорки», музыкальный коллектив студии «Чайка» и золотой голос Самарской губернии, мама семерых детей Гульнара Божина. Кульминацией праздника стал розыгрыш главного приза – путевки в легендарный оздоровительный лагерь «Орленок».