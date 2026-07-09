Самарец переклеил ценник и заплатил вдвое дешевле за лазерный дальномер

Ущерб возместили в полном объеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарский суд передали уголовное дело 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на мошенничество в торговом центре на улице Дыбенко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Ранее не судимый мужчина взял лазерный дальномер стоимостью 6392 рубля, заменил ценник на более дешевый и оплатил товар на кассе самообслуживания. Вместо полной суммы он заплатил 2990 рублей», – рассказали в полиции.

Обман заметили по камерам видеонаблюдения. Сотрудники магазина остановили самарца и вызвали полицию. Ущерб возместили в полном объеме, а товар вернули в магазин.

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