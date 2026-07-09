ХК «Лада» подписал нападающего «Нефтяника»

Состав команды пополнил нападающий «Нефтяника». Фото: «ХК Лада»

Состав тольяттинского ХК «Лада» пополнил нападающий Расим Шакиров. Двусторонний контракт рассчитан на два года.

«Шакиров активно действует в силовой борьбе, надежно отрабатывает в обороне и не боится брать на себя черновую работу. За время выступления в ВХЛ на его счету 176 силовых приемов и 48 заблокированных бросков», - отмечается в сообщении самарского клуба.

Игрок является воспитанником уфимского хоккея. В ВХЛ нападающий дебютировал в составе «Тамбова». В прошедшем сезоне хоккеист вместе с «Нефтяником» дошел до полуфинала Кубка России. Всего у Шакирова 200 игр во Всероссийской хоккейной лиге и 146 (49+97) набранных очков.

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