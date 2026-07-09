В Самарской области ожидается жара до +31 градуса 10 и 11 июля

При ЧС звонить по номеру 112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Днем 10 и 11 июля местами ожидается жара до +30.. +31 градуса. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

«Не находитесь долго на солнце, особенно с непокрытой головой. Пейте больше прохладной воды, чая или сока. Избегайте алкоголя, кофе и пива», – рекомендуют в ГУ МЧС по Самарской области.

Сотрудники службы советуют носить легкую светлую одежду из натуральных тканей. Людям с болезнями сердца и гипертонией нужно следить за давлением и принимать лекарства. Пожилым жителям и детям лучше не выходить на улицу с 12 до 15 часов. Автомобилистам перед поездкой стоит проветривать салон. Чтобы пережить жару без вреда для здоровья, соблюдайте простые правила, а при ЧС звоните по номеру 112.

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