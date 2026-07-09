Житель Самарской области погасил долг по алиментам перед дочерью в 1,5 млн рублей

Перспектива уголовного наказания помогла мужчине осознать важность исполнения родительских обязанностей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области житель, уклонявшийся от выплаты алиментов на содержание дочери, накопил долг в размере 1,5 миллиона рублей. После расставания с супругой мужчина длительное время не исполнял родительские обязательства. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по Самарской области.

«В ходе судебного разбирательства должник примирился с бывшей женой и полностью погасил задолженность по алиментам», - сообщают в пресс-службе.

Сначала судебные приставы Пестравского района привлекли должника к административной ответственности. Однако эта мера не побудила мужчину погасить задолженность. После этого было заведено уголовное дело.

Сотрудник службы вызвал должника на прием и разъяснил ему степень ответственности за уклонение от выплат. Перспектива уголовного наказания помогла мужчине осознать важность исполнения родительских обязанностей.

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