Житель Самарской области погасил долг по алиментам перед дочерью в 1,5 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самарской области житель, уклонявшийся от выплаты алиментов на содержание дочери, накопил долг в размере 1,5 миллиона рублей. После расставания с супругой мужчина длительное время не исполнял родительские обязательства. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по Самарской области.
«В ходе судебного разбирательства должник примирился с бывшей женой и полностью погасил задолженность по алиментам», - сообщают в пресс-службе.
Сначала судебные приставы Пестравского района привлекли должника к административной ответственности. Однако эта мера не побудила мужчину погасить задолженность. После этого было заведено уголовное дело.
Сотрудник службы вызвал должника на прием и разъяснил ему степень ответственности за уклонение от выплат. Перспектива уголовного наказания помогла мужчине осознать важность исполнения родительских обязанностей.
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