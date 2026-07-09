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НовостиОбщество9 июля 2026 11:31

В Самаре готовы платить более 100 тысяч рублей водителям и менеджерам

В Самаре представили самые высокооплачиваемые вакансии июля
Александра ТАЙБАТРОВА
Самое высокооплачиваемое предложение месяца - вакансия водителя погрузчика

Самое высокооплачиваемое предложение месяца - вакансия водителя погрузчика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Представителям сразу нескольких профессий готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июля 2026 года составили аналитики сервиса SuperJpb.

«Самое высокооплачиваемое предложение месяца - вакансия водителя погрузчика с заработной платой от 110 до 126 тысяч рублей в месяц», – говорится в исследовании.

Менеджеру по продажам банковских услуг и специалисту отдела выкупа автомобилей готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Литейщик-разливщик металлов и сплавов может рассчитывать на зарплату от 90 до 110 тысяч рублей в месяц.

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