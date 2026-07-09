В Самаре готовы платить более 100 тысяч рублей водителям и менеджерам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Представителям сразу нескольких профессий готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июля 2026 года составили аналитики сервиса SuperJpb.
«Самое высокооплачиваемое предложение месяца - вакансия водителя погрузчика с заработной платой от 110 до 126 тысяч рублей в месяц», – говорится в исследовании.
Менеджеру по продажам банковских услуг и специалисту отдела выкупа автомобилей готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Литейщик-разливщик металлов и сплавов может рассчитывать на зарплату от 90 до 110 тысяч рублей в месяц.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал