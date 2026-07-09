В Самаре художница-эмальер проведет творческую встречу в библиотеке

Мероприятие начнется в 18:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 16 июля пройдет творческая встреча с художницей-эмальером Диной Богусоновой. Она расскажет о работе с горячей эмалью и ответит на вопросы гостей в галерее «Новое пространство». Об этом сообщает пресс-служба СОУНБ.

«Встреча пройдет в рамках выставки «Эмаль России 2.0», где представлены работы лучших мастеров страны, в том числе самой Дины», – говорится в сообщении.

Ранее ее картины входили в коллективные экспозиции, а в 2022 году в галерее прошла ее персональная выставка «Цветение». На встрече она расскажет о древних техниках создания финифти, их развитии и о том, как они применяются в современном мире. Мероприятие начнется в 18:00, вход свободный, возрастное ограничение 12+.

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